 

Минприроды решило запретить смешивать отсортированные отходы в мусоровозах

30.06.2021, 16:12, Новости дня
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Минприроды намерено до 31 августа внести в правительство новые правила обращения с коммунальными отходами, в них будет запрещено грузить в мусоровоз отсортированные и смешанные отходы, сообщила пресс-служба министерства в своем Telegram-канале «Природоведение».

«Минприроды до 31 августа внесёт в правительство проект постановления по изменению правил обращения с ТКО. По новым правилам будет запрещено смешивать раздельно собранные отходы при их погрузке в мусоровоз и дальше», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что в настоящее время за смешивание отходов предприятие может быть привлечено к административной ответственности, но внесение изменений в правила будет сразу обеспечивать необходимый подход к обращению с отходами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора. Он также назвал абсолютно недопустимым, когда власти на местах не соблюдают требований о раздельном сборе мусора. 



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