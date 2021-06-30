Путин заявил о дополнительных поставках вакцин от COVID ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что РФ поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

«По-моему, уже тысяч 90 доз вакцины завезено [в указанные регионы]. <…> Дополнительный объем будет поставлен», – сказал российский лидер, добавив, что это вопрос, «требующий внимательного к нему отношения», передает ТАСС.

30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.