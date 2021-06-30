 

Sea Breeze 2021. В этом году основой легенды для военных стали события 2014 года в Крыму

30.06.2021, 16:12, Новости дня
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По легенде, противник высаживается на острове Змеиный, Тендровой косе и на Бессарабском направлении.

“При этом мы ожидаем высадку как воздушного, так и морского десанта. И в этой легенде мы будем отрабатывать отражение атак тактической авиации. Также отрабатываем противоракетную оборону, глубокую разведку в море, отражение высадки противника на побережье”, – сказал Глиненка.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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