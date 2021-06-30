 

В Киеве полный переход на электронный билет снова перенеслиl

30.06.2021, 16:12, Новости дня
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Распоряжение принято с целью продления сроков проведения опытной эксплуатации и введении в эксплуатацию электронной системы оплата билета. Контекст:

Киевский метрополитен планировал вывести из обращения жетоны до 30 октября 2019 года, а автоматизированная система должна была заработать в полном объеме с 31 октября. Однако в КГГА сообщили, что отложили проект сперва на 1 апреля 2020 года, потом на январь 2021 года, а затем еще раз – на июль этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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