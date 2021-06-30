Кулеба: Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство

Так глава украинской дипломатии ответил на критику инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о коренных народах со стороны президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, проект закона “сопоставим с оружием массового поражения”.

“Коренные народы Украины – это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне – национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки – это классика российских манипуляций”, – написал министр.

#StopFake

Корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни — національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

Контекст:

Зеленский внес законопроект №5506 “О коренных народах Украины” в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Проект закона предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Рада намерена принять его до середины июля. Профильный комитет уже рекомендовал его включить в повестку дня и принять как закон.

Президент РФ Владимир Путин в интервью каналу “Россия 24”, которое вышло 9 июня, назвал законопроект Зеленского “неприемлемым”. В частности, он заявил, что Украина как государство – якобы “порождение советского периода”, а “говорить о русских как о некоренном народе – некорректно, смешно и глупо, и не соответствует истории”.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, предложенный Зеленским документ полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и соответствующим нормам Конституции Украины и не имеет ничего общего с манипуляциями Путина. В то же время, глава МИД отметил, что Россия продолжает репрессии против коренного народа Украины, крымских татар, во временно оккупированном Крыму.

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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