В Европе эталоны веса существовали еще в эпоху Бронзового века

Как отмечают истории, последние исследования подтверждают, что в страны Азии и Европы эталоны веса (гири) были ввезены из Месопотамии еще в эпоху Бронзового века.

За это нужно благодарить древних торговцев, которые уже тогда путешествовали с караванами за много тысяч километров, говорят ученые. Они исследовали найденные в разных странах древние эталоны (гири) и пришли к выводу, что в Бронзовом веке с определенными погрешностями люди по всему миру использовали, в общем, одни и те же меры веса.

Историки полагают, что первые весы появились в период между IV–III тысячелетиями до нашей эры. Более точные даты ученые пока называть не берутся. Впрочем, тогда и различные достижения распространялись по миру не так быстро, как сегодня. Иногда для этого нужны были сотни лет.