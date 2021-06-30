 

Установлены необычные свойства семян подсолнечника

30.06.2021, 16:10, Новости дня
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Австрийские ученые из венского мединститута совместно со своими зарубежными коллегами провели ряд исследований и установили, что семена подсолнечника также обладают обезболивающими качествами.

Как утверждают ученые, эффект может быть достигнут такой же, как при употреблении опия. Однако не спешите заносить подсолнечник в число растений, из которых можно извлекать наркотические вещества.

В подсолнечнике всего лишь найдено 19 пептидов, которые могут помочь справиться, например, с болями в желудке. Кстати, при этом у пациентов не должно возникать никаких аллергических реакций, утверждают авторы исследования. Вероятно, в недалеком будущем на основе семян подсолнечника можно будет изготавливать и фармацевтические продукты.



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