Установлены необычные свойства семян подсолнечника

Австрийские ученые из венского мединститута совместно со своими зарубежными коллегами провели ряд исследований и установили, что семена подсолнечника также обладают обезболивающими качествами.

Как утверждают ученые, эффект может быть достигнут такой же, как при употреблении опия. Однако не спешите заносить подсолнечник в число растений, из которых можно извлекать наркотические вещества.

В подсолнечнике всего лишь найдено 19 пептидов, которые могут помочь справиться, например, с болями в желудке. Кстати, при этом у пациентов не должно возникать никаких аллергических реакций, утверждают авторы исследования. Вероятно, в недалеком будущем на основе семян подсолнечника можно будет изготавливать и фармацевтические продукты.