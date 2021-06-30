ZTE выпустит первый смартфон с оперативной памятью 20 Гб

Как сообщили в компании ZTE, внедрение новых технологий позволило инженерам создать первый в мире смартфон, объем оперативной памяти у которого составит 20 Гб. Также будет расширена возможность жесткого диска хранить больше данных, чем привыкли пользователи.

Выход новой модели смартфона с такими характеристиками анонсировал один из руководителей компании ZTE Лу Цяньхао, благодаря чему эксперты могут считать данную информацию официальной.

Напомним, до сих пор рекордным показателем оперативной памяти у смартфонов являлись 18 Гб. Лу Цяньхао не сообщил подробностей. Но специалисты полагают, что разработчик нашел возможность использовать часть жесткого диска для расширения возможностей ОЗУ.