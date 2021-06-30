Ученые предложили лечить коронавирус препаратами от ВИЧ

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30.06.2021, 16:08, Разное
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Ученые из Франции предложили использовать препараты от ВИЧ и гепатита В в лечении коронавируса. В рамках исследования люди с легкой и тяжелой формой COVID-19 получали спецальную терапию. Результаты научной работы показали, что вирусная нагрузка снижалась быстрее, нежели у тех, кого лечили стандартным путем.
Поводом для проведения исследования стали сообщения о том, что у людей, принимающих при коронавирусе препараты от гепатита В и ВИЧ, снизилась вероятность развития тяжелого состояния. Чтобы опровергнуть или же подтвердить данную информацию, исследователи создали экспериментальные группы в двух больницах Франции.

Специалисты наблюдали за несколькими десятками пациентов с позитивным тестом на коронавирус. Течение COVID-19 оценивалось по стадиям. В исследование людей включили спустя четыре дня после появления первых симптомов инфекции. Все испытуемые были разделены на две группы. Одни получали специальную терапию, а вторые плацебо. Среди первых на побочные действия пожаловались 11 человек, троим пришлось отменить препараты. Еще три человека оказались госпитализированы после проведения исследования, но в итоге все выздоровели.

Эксперимент показал снижение вирусной нагрузки у пациентов, принимающих препараты от гепатита В и ВИЧ. COVID-19 быстрее покидал пределы носоглотки.

Источник: doctorpiter.ru



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