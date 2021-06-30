 

Определенный вид шоколада помогает похудеть

30.06.2021, 16:08, Разное
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Ученые в ходе проведения исследования установили, что определенный тип шоколада может помочь человеку похудеть. Эксперимент длился две недели, в нем приняли участие 19 женщин.
Всех испытуемых разделили на три основные группы. Представители первой употребляли шоколад утром, вторые – ночью, третьи – не ели данное лакомство. В остальном диета участниц не изменялась. Отмечается, что шоколад в рационе присутствовал молочный, а не темный.

Те, кто ел лакомство утром и ночью, отметили, что у них снизилось чувство голода и уменьшилась тяга к сладкому. Представительницы первых двух групп сожгли больше калорий, нежели женщины, не употребляющие шоколад. Наилучших показателей достигли те, кто ел шоколад вечером. У ночных потребителей сладости на 6,9% увеличилась общая физическая активность. Кроме того, уменьшился объем талии и ускорился обмен веществ.

По словам ученых, регулярное употребление шоколада в умеренных дозах меняет состав и функцию микробиоты в кишечнике. Они считают, что последняя играет важную роль в контроле чувства голода.

Источник: www.eatthis.com



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