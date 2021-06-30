Скандалы: Обменный фонд формируют из морпехов

Вступил в силу приговор за пьяный дебош американцу Тревору Риду, которого могут обменять на Бута или Ярошенко

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Головинского райсуда, в соответствии с которым бывший американский студент и морпех Тревор Рид получил девятилетний срок за дебош в полицейской машине. Защита указывала на то, что обвиняемый не отдавал отчета своим действиям, потому что был сильно пьян, а полицейские в отсутствие видеозаписей его оговорили.

Бывший морской пехотинец, а впоследствии студент, 28-летний Тревор Рид был задержан сотрудниками полиции 16 августа 2019 года. Согласно обвинению, в тот вечер на корпоративе одного из адвокатских бюро, расположенных в Левобережном районе, американец переборщил со спиртным и фактически стал неуправляемым. На улице он устроил скандал, участниками которого стали две женщины, включая его подругу из России Алину. Свидетели, наблюдавшие за неадекватным поведением иностранца, вызвали полицию, доставившую его в ОМВД, где Тревор Рид провел всю ночь.

Позднее Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), по которой предусматривается до десяти лет заключения.

По версии следствия, Тревор Рид еще в машине пытался оказать полицейским сопротивление и даже разорвал одному из них китель и погоны.

Ни на следствии, ни в Головинском райсуде американец свою вину не признавал, но и не отрицал, ссылаясь на то, что ничего не помнит. Однако суд не счел это облегчающим вину обстоятельством, назначив господину Риду в конце июля 2020 года девять лет общего режима.

Адвокаты Сергей Никитенков и Виктория Буклова обжаловали приговор в Мосгорсуде, но разбирательство затянулось из-за того, что Тревору Риду пришлось пройти две психолого-психиатрические экспертизы.

Как пояснил адвокат Никитенков, это было нужно, чтобы выяснить, был ли американец на момент совершения предполагаемого преступления во вменяемом либо невменяемом состоянии. И если в невменяемом, то мог ли он в таком случае причинить кому-то вред. Первая экспертиза была проведена амбулаторно, а вторая с помещением Тревора Рида в Институт им. Сербского. Там в принципе согласились с версией защиты о том, что студент был невменяем, однако до конца утверждать это психиатры не брались, ссылаясь на то, что в экспертизе не принимал участие нарколог.

Впрочем, адвокаты представили свою экспертизу — о том, что их подзащитный был настолько сильно пьян, что находился почти в предсмертном состоянии и уже поэтому не мог причинить вред полицейским.

Подтвердить или опровергнуть эту версию могла бы видеокамера, установленная в полицейской машине, но запись якобы была уничтожена в ходе драки.

Сами же полицейские путались в показаниях. Так, они утверждали, что пока везли бывшего морпеха в отделение, тот в районе дома №26 по Беломорской улице ударил одного из них локтем, а второго схватил за плечо так, что машина выехала на встречную полосу и чуть не перевернулась. Однако согласно записи видеокамеры, установленной на улице, патрульная машина на встречную полосу не выезжала и вообще ехала ровно.

Воспользовавшись этим, защита устроила сержантам полиции допрос, в ходе которого те изменили показания и стали утверждать, что забыли подробности и машина действительно могла не отклоняться от курса. Адвокаты заявляли, что из-за противоречий в показаниях потерпевших невозможно установить сам факт совершения правонарушения. Однако на апелляционную инстанцию эти доводы впечатления не произвели.

«В деле очень много неустраненных противоречий,— заявила “Ъ” адвокат Виктория Буклова.— Поэтому приговор мы будем обжаловать вплоть до Верховного суда РФ». В свою очередь Сергей Никитенков не исключил, что американец (очевидно, вместе с еще одним бывшим морпехом Полом Уиланом, осужденным на 16-летний срок за шпионаж) может в итоге стать участником обмена на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных в США.

Алексей Соковнин