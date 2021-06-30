 

Путин: “Единая Россия” не занимается популизмом

30.06.2021, 16:02, Разное
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Во время прямой линии, которая состоялась в среду, 30 июня, Владимир Путин заявил, что поддерживает “Единую Россию” и намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании перед выборами в Государственную Думу. По словам президента, члены партии не боятся принимать непопулярные нужные решения и не дают невыполнимых обещаний.

Путин отметил, что в 90-е годы много решений принималось “на потребу публике”, однако было понимание, что исполнить их невозможно. “Единая Россия” же поступает по-другому, считает глава государства. По его мнению, партия не занимается популизмом.

“Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю”, – сказал российский лидер.

Напомним, выборы в Государственную Думу пройдут 17-19 сентября 2021 года. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией в стране Центральная избирательная комиссия решила сделать голосование многодневным.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Владимир Путин ответил на вопрос о своем преемнике. Глава государства отметил: “Свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет”.



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