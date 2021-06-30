 

Мнение: Мы готовились воевать с Китаем, но вместо блицкрига там получили Афганистан…

30.06.2021, 15:58, Разное
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Источник: Достало



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