В Рыбинске дополнительно отремонтируют три дворовых территории

30.06.2021, 16:01, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Строительство

Средства в размере более восьми миллионов рублей выделили федеральный и областной бюджеты.

Администрация Рыбинска формирует пакет документов для конкурсных процедур. Аукционы должны состояться в течение месяца, после чего подрядчики смогут начать ремонт дворов.

К восьми дворовым территориям, которые благоустраивают в Рыбинске в этом году по программе «Решаем вместе», добавятся ещё три. Город получил дополнительное финансирование.

— Мы помним, что весной были снижены объёмы финансирования, и нам пришлось исключить два двора. Но администрация Рыбинска направила ходатайство о предоставлении дополнительных средств. Оно было удовлетворено. Городу выделили 8,8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. На эти средства мы отремонтируем дворы по адресам, исключенным ранее, это двор дома № 6 на улице Братьев Орловых и дом № 19 на улице Волочаевской. Плюс благоустроим территорию дома № 78 на улице Максима Горького, — прокомментировала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

В течение месяца пройдут конкурсные процедуры по выбору подрядчика, после чего начнётся благоустройство дворов. В списке работ — ремонт проезжих частей, тротуаров и устройство парковочных мест.

Тем временем в городе продолжается ремонт Волжского парка. Благоустройство идёт сразу на двух участках парка. Параллельно с территорией у балюстрады компания-подрядчик ведёт работы в другом конце зоны отдыха — на Аллее Славы.

Сейчас Волжский парк больше похож на одну большую стройплощадку, но это ненадолго. Подрядчик закончил земляные работы под будущие тротуары и велодорожку — убрал старое асфальтовое покрытие, снял лишний грунт. Часть дорожек отсыпана песком. Начался ремонт штукатурного покрытия балюстрады.

— Подрядная организация продолжает работы по укладке электрокабеля, заказаны светильники освещения. Эта позиция, которая требует времени, по поставке и изготовлению. Опасений по срокам у нас нет, продолжаем следить за качеством ремонта, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Работы одновременно ведутся почти на всём протяжении Волжского парка, это более одного километра. На другом конце — Аллее Славы, подрядчик приступил к мощению плиткой. Новое покрытие появится на площадке вокруг мемориала и у памятника Батову.

Общая стоимость работ на двух участках Волжского парка около 40 миллионов рублей. Велодорожка свяжет части благоустраиваемой территории. Её стоимость около 20 миллионов рублей.