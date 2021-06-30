За окном — маленькая Индия

Избыточная смертность в РФ может превысить 300 тысяч человек за лето.

29 июня в РФ зарегистрировали рекордное количество умерших от коронавируса за все время пандемии: за сутки умерли 652 человека. Судя по оперативным данным и оценкам «Новой», третья волна коронавируса грозит РФ даже более масштабными потерями, чем первые две, а общее число жертв пандемии может вырасти до миллиона человек.

В Москве и Санкт-Петербурге за июнь было зафиксировано уже семь суточных рекордов смертности от коронавируса. Последнее максимальное значение для Москвы — 124 умерших, для Петербурга — 119 смертей.

Официальные данные показывают, что ежедневная смертность от коронавируса уже выше, чем во вторую волну. Тогда в РФ на протяжении трех месяцев в среднем фиксировали 315 смертей в день, а сейчас, начиная с резкого подъема в июне, — 470, то есть на 50% больше.

В Москве этот показатель вырос более чем на треть: с 57 до 75 смертей в день. В Петербурге «избыточная» смертность от COVID-19 уже приближается к 60–80%:

как отмечал независимый аналитик Алексей Куприянов, до пандемии в июне каждый день от всех причин умирало 150–175 человек, а 29 июня только от коронавируса было зафиксировано 119 смертей.

Оценить, сколько человек стали жертвами новой волны коронавируса, можно будет лишь осенью — тогда Росстат опубликует данные о числе умерших от всех причин за лето. Если предположить, что во время третьей волны избыточная смертность вырастет так же, как и оперативная, то РФ может потерять еще 320 тысяч человек. Таким образом, за весь период пандемии смертность вырастет примерно на 735 тысяч человек.

Если Москва пытается хоть как-то сдержать рост заболеваемости — в столице закрыты фуд-корты и ночные клубы, а невакцинированным запретили ходить в кафе без отрицательного ПЦР-теста, — то власти Петербурга, кажется, не обращают никакого внимания на эпидемию. Весь месяц в городе проходили массовые события:

етербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и праздник выпускников «Алые паруса», который посетило около 45 тысяч человек. Судя по фото и видео с праздника, большинство из них были без масок.

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Из Петербурга вирус уже перекинулся на другие страны: около 200 финских болельщиков, вернувшихся с матчей Евро-2021, получило положительные тесты на COVID-19 — это более половины всех новых случаев в стране. Несмотря на все это, губернатор города Александр Беглов уверен, что такие мероприятия «не наносят существенный вред» эпидемиологической обстановке, а ответственность за третью волну коронавируса лежит на людях, которые не делают прививку.

Кажется, федеральные власти солидарны с Бегловым: в Кремле заявили, что в Петербурге «нет прямых запретов» на проведение массовых праздников, а каждое крупное мероприятие проводится с учетом санитарных норм. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждали, что рост заболеваемости связан с «тотальным нигилизмом и низким уровнем вакцинации населения».

Как показывают официальные данные, в период с 1 по 28 июня число умерших от COVID-19 в Петербурге выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом в мае. Сейчас на регион приходится чуть меньше 15% от общероссийской смертности — это второй показатель после Москвы, где фиксируют около 17% всех смертей от коронавируса. В мае доля Петербурга была лишь 10%, при этом доля Москвы практически не изменилась (16%).

Официальная летальность — то есть отношение числа смертей к числу выявленных больных — тоже выросла.

Если во время второй волны летальность в Петербурге составляла около 2,3%, то сейчас уже превысила 6%. Это может говорить как о катастрофическом уровне смертности, так и о том, что в городе гораздо больше заболевших, чем попадает в официальные сводки. Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что летальность от коронавируса может вырасти в 5 раз — до 10%.

В целом по РФ число жертв коронавируса в июне выросло почти на 20%. Помимо Петербурга, наиболее заметен рост в Брянской области и Республике Марий Эл (в три раза), а также на Дальнем Востоке — в Бурятии (в пять раз), Приморском и Хабаровском краях (более чем в два раза).

Также число умерших увеличивается в регионах Северного Кавказа, которые наиболее сильно пострадали во время второй волны пандемии. В Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее количество жертв коронавируса за месяц выросло на 50–70%.

Мы уже рассказывали, что третья волна COVID-19 в РФ может быть даже более масштабной, чем вторая: судя по официальным данным, среднее число новых больных за неделю удваивается почти с такой же скоростью, как и осенью 2020-го. На графике показано, как быстро растут показатели заболеваемости и смертности второй и третьей волны. Чтобы выбрать регион, нажмите на выпадающий список.

По итогам 2020 года РФ уже стала лидером по избыточной смертности, обогнав США, Испанию, Великобританию и другие крупные страны. Скорее всего, жертв станет еще больше: как предполагает независимый демограф Алексей Ракша, с учетом третьей волны потери за время эпидемии могут достичь миллиона человек.

Катя Бонч-Осмоловская, Артем Щенников

Редактор: Арнольд Хачатуров

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