Ники и Кэти Хилтон, Каролина Даур и другие на показе Max Mara в Италии

Вчера креативный директор модного бренда Max Mara Ян Гриффитс устроил на итальянском острове Искья показ круизной коллекции 2022 года. Показ прошел в естественных декорациях природы на фоне морской глади, древних домиков кирпичного цвета и выложенной камнем набережной, по которой уверенно шли модели.

В первом ряду среди гостей находились светская львица и сестра Пэрис Хилтон Ники Хилтон-Ротшильд, их мама Кэти Хилтон, итальянская актриса Алессандра Мастронарди, модный редактор Анна Делло Руссо и многие другие.

Каролина Даур Кэти Хилтон и Ники Хилтон Анна Делло Руссо Алессандра Мастронарди Брайан Бой Гала Гонсалес Ксения Адонтс

При создании новой коллекции дизайнер вдохновлялся книгой Трумена Капоте Local Color – так же он назвал и коллекцию. Ян Гриффитс решил создать идеальный гардероб для модных путешественников, заскучавших дома во время пандемии. Обилие монохромных образов в естественных тонах, расслабленные силуэты, приятные телу ткани – каждый предмет из новой линейки бренда позволит чувствовать себя комфортно в любой точке земного шара.