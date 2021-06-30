Путин призвал пресекать продажу поддельных справок о вакцинации

Правоохранительные органы должны эффективно работать и пресекать незаконную деятельность, связанную с поддельными справками о вакцинации от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Главе государства задали вопрос о том, как в РФ собираются бороться с мошенниками, которые предлагают поддельные справки о вакцинации и медотводах.

По словам Путина, это «мошенничество чистой воды», а правоохранительные органы работают и пресекают подобную незаконную деятельность.

«Есть статья УК за мошенничество. Надо, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Они об этом знают, работают, ищут. Это вредная работа, опасные преступления, связанные со здоровьем людей. Правоохранители должны делать все, чтобы с этим бороться», – сообщил президент.

В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.