Генсек ООН заявил о небывалом разладе в отношениях великих держав
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Отношения между великими державами как никогда разлажены, что влияет на ситуацию в мире, сообщил в интервью французской газете Le Monde генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Необходимо признать, что отношения между великими державами дисфункциональны как никогда. Мы видим это в том, что Совет Безопасности ООН парализован, когда речь идет об основных вопросах», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Гутерриш заявил, что ведущие мировые державы должны любыми средствами избежать скатывания к новой холодной войне.
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