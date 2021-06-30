Генсек ООН заявил о небывалом разладе в отношениях великих держав

Отношения между великими державами как никогда разлажены, что влияет на ситуацию в мире, сообщил в интервью французской газете Le Monde генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Необходимо признать, что отношения между великими державами дисфункциональны как никогда. Мы видим это в том, что Совет Безопасности ООН парализован, когда речь идет об основных вопросах», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Гутерриш заявил, что ведущие мировые державы должны любыми средствами избежать скатывания к новой холодной войне.