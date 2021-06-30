Путин назвал лучшее время в истории России

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какие время в истории страны он считает самым лучшим.

«У нас много было славных периодов в истории России. Еще с допетровских времен и Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период правления Екатерины II были сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I РФ превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», – отметил Путин.

Он призвал изучать историю и отдавать дань уважения всем, кто достиг выдающихся результатов, и быть достойными их примера.