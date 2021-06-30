 

“Самой не надоело пыль пилоткой собирать?”, “Уже бы мостик сделала”. Волочкова в гостях у друзей села на шпагат

30.06.2021, 15:20, Новости дня
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Балерина сперва показала подписчикам, как ее встречали на вокзале с медведем-аниматором.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Затем продемонстрировала отель, в котором остановилась.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

А вскоре похвасталась подписчикам шпагатом, на который села в Астрахани. Балерина позирует в кадре в футболке и плавках в углу клиновидного возвышения, сидя на свисающем канате.

“Я у моих друзей”, – отметила артистка. 

“Самой не надоело пыль пилоткой собирать?” – отреагировали пользователи сети на фото балерины.

“На шпагат обязательно? Ноги что – уже не сдвигаются?” – написали в комментариях подписчики.

“Каждый раз одно и то же, уже бы мостик сделала, что-ли”, – прокомментировали фолловеры.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами. 

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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