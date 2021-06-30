Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать

Объясняя, почему фото получились не очень удачными (у нее закатаны глаза, дети смотрят не в объектив и так далее), певица пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать.

“Попросила мужа сделать фото. Поднимите руку, кого мужчина фоткает без закатывания глаз, без уговоров в полдня и у кого есть хотя бы одна нормальная фотография. Ладно, знаю, таких не бывает”, – написала Приходько.

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A post shared by Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году победила в российском телешоу “Фабрика звезд 7”. В 2009 году представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России. В дискографии артистки три альбома. Презентация последнего состоялась в 2019 году.

Певица воспитывает троих детей. Дочь артистки Нана родилась в 2010 году. Ее отец – бывший гражданский супруг Приходько Нурик Кухилава.

В сентябре 2013 года после расставания с Кухилавой Приходько расписалась с бизнесменом Александром. Певица не афиширует фамилию супруга. В 2015 году у них родился сын Гордей. В сентябре 2019 года супруги обвенчались.

25 марта 2021 года артистка в третий раз стала матерью – второго сына она назвала Лукой.

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