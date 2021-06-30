 

Законопроект об авторских правах №4537 должен сделать сборы прозрачными – СМИ

30.06.2021, 15:20, Новости дня
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Законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав” №4537 должен сделать сборы прозрачными, пишет агентство. 

Сейчас при ввозе техники импортер должен заплатить так называемый авторский сбор. Например, при ввозе ноутбука платят 0,2% таможенной стоимости товара, мобильного телефона или планшета – 0,15%, за флешку – 0,75%.

Как сообщает “РБК-Україна”, деньги от каждой покупки перечисляются не в бюджет, а в организации коллективного управления (ОКУ). Одна из таких организаций – “Украинский музыкальный альянс” (УМА) – получает большую часть взносов от реализации техники в Украине. За последние три года на счет УМА было отправлено 28 млн грн, а распределены между авторами около 19 млн грн, сказано в публикации.

Контекст:

Законопроект №4537 был зарегистрирован в Верховной Раде в конце 2020 года.

В отчете Международного альянса интеллектуальной собственности в рамках подготовки “Специального отчета 301” говорилось, что Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) не платит роялти правообладателям. Эти данные отвергали американские ОКУ: American Society of Composers, Authors & Publishers и Broadcast Music, Inc, заявляли в общественной организации УААСП, которую возглавляет лидер группы “Друга ріка” Валерий Харчишин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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