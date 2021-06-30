Кох: Везде смертность от COVID-19 стала сравнительно низкой, а в РФ – наоборот, рекордное количество умерших. Перестали лечить или вакцина – говно?

Если посмотреть на динамику третьей волны в России, то можно заметить одну тревожную тенденцию: если в остальных странах третья волна отличалась от первых двух большим количеством инфицированных при сравнительно низкой смертности, то в России – наоборот. Количество инфицированных на уровне 60% от зимнего, а ежедневное количество умерших – рекордное за все полтора года пандемии.

И если статистику остальных стран можно содержательно интерпретировать как “научились лечить плюс вакцинация”, то как содержательно трактовать российскую статистику, я не понимаю…

Разучились/перестали лечить? Вакцина – говно? Но даже если бы вакцинации в России вообще никакой не было, почему смертность не на уровне зимы, а выросла?

Источник: Альфред Кох/ Facebook

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—