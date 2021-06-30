 

Кулеба – Путину: Украинцы и россияне – два разных народа

30.06.2021, 15:20, Новости дня
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Так он отреагировал на заявления президента России Владимира Путина, который 30 июня заявил, что считает украинцев и россиян “одним народом” и поэтому Украину не внесли в список “недружественных стран” в РФ.

“Украинцы и россияне – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию”, – заявил глава украинской дипломатии.

#StopFake

Українці та росіяни — два різних народи. Ми могли би жити у дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Владімір Путін, який розв’язав агресію.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 30, 2021

Контекст:

Правительство РФ утвердило список недружественных стран 14 мая. В него внесли США и Чехию. 

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировал Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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