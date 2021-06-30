Королевский шеф-повар признался, какое блюдо никогда не ела Елизавета II

Даррен Макгрейди, который более десяти лет проработал в Букингемском дворце шеф-поваром, раскрыл некоторые вкусовые предпочтения британской королевы. Оказывается, что есть блюдо, которое Елизавета II никогда в жизни не ела.

По словам Даррена Макгрейди, меню на официальных приемах тяготеет к традиционной французской кухне. Поэтому в Букингемском дворце практически никогда не подают классические итальянские блюда. Таким образом, королева Елизавета II никогда не пробовала пиццу. Согласно викторианскому воспитанию, Ее Величеству нельзя есть руками. Единственное, что она может позволить себе взять со стола без приборов – это послеобеденный чай.

Также королевский шеф-повар признался, что Елизавете II трудно устоять перед шоколадным тортом, приготовленным из печенья. Она настолько любит это лакомство, что позволяет себе кусочек такого десерта каждый день.

Источник: teleprogramma.pro