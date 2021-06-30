Дава планирует принять участие в шоу “Холостяк”

Рэпер и блогер Давид Манукян не исключает, что примет участие в шоу «Холостяк». Об этом Дава пояснил своим поклонникам в социальной сети Instagram.

В последнее время Давид Манукян принимает участие в различных телепроектах. Он не исключает, что отправится на шоу «Холостяк», чтобы найти свою любовь. Бывший избранник Ольги Бузовой уверен, что он бы стал строить отношения вне проекта с девушкой, которой бы подарил кольцо в финале.

Поклонники поддержали решение Давида Манукяна. Они заявили, что сезон с участием Давы, скорее всего, будет самым лучшим в истории шоу. Рейтинги проекта определенно поднимутся, если артиста утвердят главным героем.

Напомним, что в предыдущем сезоне на реалити-шоу невесту себе выбирал рэпер Тимати. В финале он вручил кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой. После шоу она переехала в Москву, но пока живет отдельно от артиста. Сейчас Сафарова отдыхает вместе с подругами, а Тимати проводит время с детьми в российской столице.

Источник: teleprogramma.pro