В России грядет пенсионная реформа
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По плану, люди смогут самостоятельно управлять своими средствами. Данный подход в корне отличается от нынешней системы, где пенсионными накоплениями, перечисленными работодателями до 2014 года, распоряжается государство,
либо выбранный россиянином НПФ.
В свою очередь фонды
настаивают на том, чтобы правила для новой системы стандартизировались и
устанавливались государством в лице Центробанка. Также народу предлагается
предоставить льготы, призванные мотивировать их активнее участвовать в
формировании будущей пенсии.
Возможно, в новой системе будет предусмотрена возможность самому пополнять счета без участия работодателей. Основной целью нового подхода является обеспечение россиян регулярной выплатой пенсий.
Как писали “Дни.ру”, ранее профсоюзы призвали главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Также о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Недавно выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей.
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