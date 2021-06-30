 

В России грядет пенсионная реформа

30.06.2021, 15:10, Разное
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По плану, люди смогут самостоятельно управлять своими средствами. Данный подход в корне отличается от нынешней системы, где пенсионными накоплениями, перечисленными работодателями до 2014 года, распоряжается государство,
либо выбранный россиянином НПФ.

В свою очередь фонды
настаивают на том, чтобы правила для новой системы стандартизировались и
устанавливались государством в лице Центробанка. Также народу предлагается
предоставить льготы, призванные мотивировать их активнее участвовать в
формировании будущей пенсии.

Возможно, в новой системе будет предусмотрена возможность самому пополнять счета без участия работодателей. Основной целью нового подхода является обеспечение россиян регулярной выплатой пенсий.

Как писали “Дни.ру”, ранее профсоюзы призвали главу государства вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Также о необходимости роста пенсий высказывалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Недавно выяснилось, что два миллиона россиян до сих пор не получили выплаты по накопительной части пенсии. В общей сложности на счетах находятся миллиарды рублей.



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