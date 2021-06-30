 

Путин сообщил о создании “Пушкинской карты” для молодежи

30.06.2021, 15:10, Разное
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В среду, 30 июня, во время прямой линии Владимир Путин сообщил, что правительство уже несколько месяцев обсуждает создание “Пушкинской карты” для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На нее положат три тысячи рублей, которые можно будет потратить на посещение концертных и выставочных залов, музеев и других культурных учреждений.

По словам президента России, “Пушкинской картой” можно будет воспользоваться в течение сентября-декабря 2021-го и в следующем году. “Финансовые средства — небольшие, скромные, но тем не менее существенные — для того, что решать эту задачу”, – сказал глава государства.

Владимир Владимирович надеется, что молодые люди охотно будут пользоваться “Пушкинской картой”, смогут посещать не только региональные, но и общероссийские учреждения культуры. По мнению российского лидера, такая возможность особенно ценна для тех, кто хочет приобщаться к культурному наследию, но вынужден экономить.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что Владимир Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья. Это поможет семьям быстрее улучшить жилищные условия, считает президент России.



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