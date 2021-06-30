Мнение: Байден и Ленин – близнецы-братья! Какой из фриков более истории ценен?

Президент Джо Байден обвинил работодателей в недостаточной оплате работников

во время своей пресс-конференции по инфраструктуре в четверг.

Отвечая на вопросы прессы о сделке стоимостью 953 миллиарда долларов, заключенной двухпартийной группой республиканцев и демократов, Байден прошептал свое решение для компаний, испытывающих трудности с поиском работников.

"Платить им больше", – сказал он, наклонившись к микрофону и глядя на толпу.

Его комментарии последовали после критики, что его пособие по безработице в размере 300 долларов в неделю побуждает американцев не искать работу, и опасений, что нехватка рабочей силы повлияет на инфляцию.

Президент настаивал на том, что инфляция была "временной" и "упадёт до прежней отметки" после того, как потребительские цены подскочили на 5 процентов в мае.

Это произошло всего через несколько часов после того, как высшие должностные лица федерального резерва признались, что они думали, что рост потребительских цен продлится дольше, чем ожидалось.

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