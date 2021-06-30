 

Мнение: Байден и Ленин – близнецы-братья! Какой из фриков более истории ценен?

30.06.2021, 15:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Джо Байден обвинил работодателей в недостаточной оплате работников
во время своей пресс-конференции по инфраструктуре в четверг.

Отвечая на вопросы прессы о сделке стоимостью 953 миллиарда долларов, заключенной двухпартийной группой республиканцев и демократов, Байден прошептал свое решение для компаний, испытывающих трудности с поиском работников.

"Платить им больше", – сказал он, наклонившись к микрофону и глядя на толпу.

Его комментарии последовали после критики, что его пособие по безработице в размере 300 долларов в неделю побуждает американцев не искать работу, и опасений, что нехватка рабочей силы повлияет на инфляцию.

Президент настаивал на том, что инфляция была "временной" и "упадёт до прежней отметки" после того, как потребительские цены подскочили на 5 процентов в мае.

Это произошло всего через несколько часов после того, как высшие должностные лица федерального резерва признались, что они думали, что рост потребительских цен продлится дольше, чем ожидалось.

Смотрите фрика на видео.

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Тайна так и не пойманного «заботливого» убийцы детей

29.05 / Смартфон Oppo A16 начального уровня оснастят емким аккумулятором и ColorOS 11.1

03.10 / Ксения Собчак боится своего возраста

24.05 / Спецоперация Лукашенко – Личное мнение

19.05 / «Метрополитен не нуждается в таких работниках»

05.07 / Мнение: Генпрокуратура против СК. Начало?

13.06 / Рустам Солнцев сомневается в музыкальном успехе Анастасии Решетовой

18.03 / Дайте детям свободу – Личное мнение

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

26.08 / Лукашенко реорганизует республику в Первую белорусскую империю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика