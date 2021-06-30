Суд оправдал официантов, подмешивавших вакцину от COVID-19 в пиво посетителям бара

Таганский районный суд Москвы оправдал группу официантов в возрасте от 20 до 33 лет, которые втайне от посетителей подмешивали в их алкогольные напитки вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Вместо тюремного срока молодые люди были приглашены в мэрию для вручения похвальных грамот.

Следствие установило, что в период с апреля по май 2021 года официанты одного из московских баров подмешали в напитки посетителей 210 доз вакцины «Спутник V». При этом они действовали в рамках организованной группы под руководством официантки-выпускницы медицинского колледжа. В суде все обвиняемые признали свою вину, однако заявили, что действовали в интересах граждан и сообщали сведения об их вакцинации в районную поликлинику, в результате чего посетителям бара приходили QR-коды на сайте «Госуслуги». Суд не нашёл состава преступления в действиях обвиняемых, а присутствовавший на процессе представитель мэрии заявил, что за проявленную активную гражданскую позицию официанты будут награждены похвальными грамотами и памятными сувенирами.

– Это, конечно, неожиданно. Я уже выучил все ответы на тюремные загадки, прочитал, как правильно заходить в хату и пользоваться парашей. Даже не верится как-то, что меня отпустили домой даже без судимости. Сейчас ещё и грамоту дадут. Попрошу у [мэра Сергея] Собянина помочь решить проблемы с ипотекой, заживу по-новому, – поделился эмоциями официант Роман П.

– Вот у нас любят говорить, что современная молодёжь неспособна на подвиг. Ещё как способна! Эти ребята – настоящие супергерои современности. Без их помощи завсегдатаи этого бара бы могли подхватить коронавирус и умереть. Они спасли более ста жизней. Мы все ими очень гордимся. Мы также отправили официальное письмо руководству бара и намерены установить в нём памятную табличку, которая увековечит подвиг официантов, – заявила представитель мэрии Ольга Евстигнеева.

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