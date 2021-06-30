 

Суд оправдал официантов, подмешивавших вакцину от COVID-19 в пиво посетителям бара

30.06.2021, 15:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Таганский районный суд Москвы оправдал группу официантов в возрасте от 20 до 33 лет, которые втайне от посетителей подмешивали в их алкогольные напитки вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Вместо тюремного срока молодые люди были приглашены в мэрию для вручения похвальных грамот.

Суд оправдал официантов, подмешивавших вакцину от COVID-19 в пивоСледствие установило, что в период с апреля по май 2021 года официанты одного из московских баров подмешали в напитки посетителей 210 доз вакцины «Спутник V». При этом они действовали в рамках организованной группы под руководством официантки-выпускницы медицинского колледжа. В суде все обвиняемые признали свою вину, однако заявили, что действовали в интересах граждан и сообщали сведения об их вакцинации в районную поликлинику, в результате чего посетителям бара приходили QR-коды на сайте «Госуслуги». Суд не нашёл состава преступления в действиях обвиняемых, а присутствовавший на процессе представитель мэрии заявил, что за проявленную активную гражданскую позицию официанты будут награждены похвальными грамотами и памятными сувенирами.

– Это, конечно, неожиданно. Я уже выучил все ответы на тюремные загадки, прочитал, как правильно заходить в хату и пользоваться парашей. Даже не верится как-то, что меня отпустили домой даже без судимости. Сейчас ещё и грамоту дадут. Попрошу у [мэра Сергея] Собянина помочь решить проблемы с ипотекой, заживу по-новому, – поделился эмоциями официант Роман П.

– Вот у нас любят говорить, что современная молодёжь неспособна на подвиг. Ещё как способна! Эти ребята – настоящие супергерои современности. Без их помощи завсегдатаи этого бара бы могли подхватить коронавирус и умереть. Они спасли более ста жизней. Мы все ими очень гордимся. Мы также отправили официальное письмо руководству бара и намерены установить в нём памятную табличку, которая увековечит подвиг официантов, – заявила представитель мэрии Ольга Евстигнеева.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.04 / Мнение: Петров, Боширов и Росатом: разгадка чешского скандала

07.12 / Скандалы: Административные «вип-птенцы» не хотят расставаться с «Гнездово»

10.06 / Электроподстанцию “Саларьево” запустят в ТиНАО в 2023 году

08.06 / В Колумбии полиция убила полсотни протестующих

05.03 / «Чикагский Вестник» №7. Маркс плюс неоконы равно марксоны.

03.03 / «Дворец Байдена» из расследования RT оказался пансионатом для больных деменцией

13.05 / Мнение: Жертвы направленной энергии

14.03 / Мнение: Кто отдал приказ?

31.05 / Личное: “Чемоданчик расчехляется будто сам собой”

07.07 / Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика