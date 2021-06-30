 

В коротких шортах и откровенном топе: Ким Кардашьян прогулялась по Риму

30.06.2021, 14:38, Разное
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Европейские страны, ослабив карантинные меры, стали пристанищем для изголодавшихся по впечатлениям туристов, в том числе и знаменитых. Джастин и Хейли Бибер посетили Париж и отдохнули в Греции, а Ким Кардашься устремилась в Вечный город – Рим.

Бизнесвумен за несколько дней выполнила туристическую программу по максимуму: посетила крупные достопримечательности, обошла центр, попробовала равиоли и, конечно, заглянула в бутики местных кутюрных брендов. Папарацци преследовали 40-летнюю звезду по пятам. В сеть попали фото Ким на выходе из Ватикана, официальной резиденции Папы Римского, куда она направилась в компании  Кейт Мосс и ее дочери Лилой Грейс (мама с дочкой совместили приятное с полезным, приехав в Рим для съемок в рекламной кампании). В Ватикан Ким пришла в ультрамодном и мягко говоря, смелом наряде – кружевном обтягивающем фигуру платье с открытыми плечами и вырезами в области талии и живота. Интернет-пользователи сочли образ не слишком подходящем месту. Впрочем, Ким чувствует себя уверенно в любой одежде.

На следующий день Ким, которая привезла с собой в Рим свою команду звездных стилистов и визажистов, снова привлекла всеобщее внимание к своему внешнему виду. Для прогулки она выбрала ультракороткие спортивные шорты синего цвета и белую майку с очень глубоким декольте. Именно в этом комплекте Кардашьян решила сделать туристические фото на фоне знаковых мест Рима и поделиться ими на своей странице в Instagram.

Визажист Марио Дедиванович, Ким Кардашьян и стилист Крис Эпплтон

К слову, сейчас в Риме отдыхает и известный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Она прилетела в итальянскую столицу с друзьями, но без мужа, и узнав, что в эти дни здесь же находится и Кардашьян, пригласила ее на встречу посредством соцсети.

Мне птичка на хвосте принесла, что сама Ким Кардашьян сейчас находится в Риме. И, конечно, я не могу не отметить это событие, потому что все говорят: “Встреться с ней, встреться с ней”. Я не против, но давайте вы тоже приложите к этому усилия. Отправьте ей этот видос, – сказала она на камеру, после чего на своем фирменном английском обратилась к Ким, назвав ее и себя great woman.

Пока Кардашьян на призыв Ивлеевой не ответила.

Настя Ивлеева в Риме



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