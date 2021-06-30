 

Глава Минтруда отреагировал на жалобу жительницы Астрахани Путину по выплате на детей

30.06.2021, 14:28, Новости дня
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Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что жительница Астрахани, обратившаяся на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину по поводу выплаты на детей от трех до семи лет, права – требования местных властей незаконны.

«Обратившаяся к президенту жительница Астрахани абсолютно права: требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации», – передает РИА «Новости» слова Котякова.

Как сообщил представитель управления пресс-службы администрации губернатора области, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину.

«Игорь Юрьевич слушает прямую линию и слышал вопрос. Он уже начал разбираться в конкретной ситуации», – сказал собеседник агентства.

Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время прямой линии обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от трех до семи лет. По ее словам, в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.



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