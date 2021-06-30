 

Губерниев призвал наказать напавших на болельщика с флагом РФ на матче с Украиной

30.06.2021, 14:28, Новости дня
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Напавших на болельщика с российским флагом во время матча Украины и Швеции необходимо привлечь к ответственности, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я тоже на биатлоне всегда охотно фотографируюсь с украинскими болельщиками. Люди разворачивают флаги – и ничего страшного. Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Шотландия – территория Великобритании, поэтому извините», – сообщил Губирниев «Спорт Эксперссу».

По словам комментатора, русский язык помог украинской сборной на чемпионате Европы.

Ранее в Сети опубликовали снимки, на которых болельщик, ранее фотографировавшийся с флагом РФ с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а футболка порвана.



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