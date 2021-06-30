 

МВФ сменил постоянного представителя в Украине

30.06.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня. А Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

“Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала”, – пояснили в МВФ.

Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность – ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.

Новый постпред МВФ в Украине – гражданин Армении. Он имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета.

Владеет английским, русским и испанским языками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Греф покинул совет директоров «Яндекса»

01.07 / В Москве произошла драка матерей на детской площадке

11.02 / В Одесской области подросток поставил на улице крест с распятым котом – полиция

25.08 / Polskie Radio – годовщину пакта Молотова-Риббентропа РФ и Польша отметили Twitter-баталией

23.12 / Экс-советник главы Фонда госимущества: Готовить “Центрэнерго”, облэнерго и ТЭЦ к продаже можно и нужно

25.02 / Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность – Зеленский

08.07 / Президент Мексики прибыл в США для обсуждения торговых вопросов с Трампом

29.09 / Армения и Азербайджан развернули тяжелую артиллерию

13.02 / Второй круг парного разряда Australian Open преодолела одна украинка из трех

05.04 / Анонсирован выпуск китайского графического процессора Big Island

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика