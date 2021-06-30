МВФ сменил постоянного представителя в Украине

Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня. А Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет на посту постоянного представителя МВФ в Украине.

“Замена постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала”, – пояснили в МВФ.

Степанян работал в Фонде в разных странах, последняя его должность – ведущий экономист в ОАЭ. Также он работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и других странах. До прихода в МВФ Степанян работал со Всемирным банком.

Новый постпред МВФ в Украине – гражданин Армении. Он имеет степени в сфере экономики, делового администрирования и финансов Армянского государственного экономического университета, Американского университета Армении и Лондонского университета.

Владеет английским, русским и испанским языками.

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