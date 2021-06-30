Россия побила рекорд суточной смертности от коронавируса

Об этом сообщил правительственный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Общее число подтвержденных случаев с начала эпидемии достигло 5 514 599, из них 5 000 393 человек выздоровело (16 356 – за последние сутки).

Скончалось от COVID-19 вчера 669 россиян. Как пишет “Коммерсантъ”, это новый рекорд суточной смертности от инфекции с начала эпидемии. В числе регионов, где подтверждено наибольшее число новых случаев заражения, – Москва и Московская область, Санкт-Петербург.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщали 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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