 

У Беседина повреждение сразу нескольких мышц ноги – УАФ

30.06.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок”, – говорится в сообщении.

Более точный диагноз медики смогут поставить после проведения МРТ.

При этом в УАФ отметили, что уже сейчас очевидно, что эта травма потребует длительного лечения Беседина и не позволит ему играть в ближайшее время.

Сегодня утром чартер с игроком прибыл в Киев.

Контекст:

29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Беседин получил травму в ходе первого экстра-тайма. Маркус Даниэльсон в подкате ударил ему в колено, и рефери после просмотра повтора решил показать красную карточку шведу. Украинский футболист игру продолжить не смог, вместо него вышел Виктор Цыганков. 

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявил, что Беседин больше не сыграет на Евро 2020.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Будущим украинским госслужащим придётся сдать экзамен на знание языка

28.12 / Эксперт оценил причины крушения рыболовецкого судна «Онега»

08.03 / Путин поздравил женщин с 8 марта

03.07 / Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама. Видео

18.05 / Эксперты рассказали, как новые технологии изменят розничную торговлю

05.10 / В Киеве на каранин закрыты три школы – Кличко

30.01 / Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом

16.08 / “Смерть не исправить”. Рок-певица Арбенина попросила белорусов беречь себя на протестах

04.07 / Датский эксперт – рядовые россияне голосовали за насущные вещи, а не за новый срок Путина

12.08 / Грузия не будет закрывать границу с Россией из-за вспышки коронавируса на КПП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика