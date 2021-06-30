У Беседина повреждение сразу нескольких мышц ноги – УАФ

“Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок”, – говорится в сообщении.

Более точный диагноз медики смогут поставить после проведения МРТ.

При этом в УАФ отметили, что уже сейчас очевидно, что эта травма потребует длительного лечения Беседина и не позволит ему играть в ближайшее время.

Сегодня утром чартер с игроком прибыл в Киев.

Контекст:

29 июня в 1/8 финала Евро 2020 сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) команда тренера Андрея Шевченко сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Беседин получил травму в ходе первого экстра-тайма. Маркус Даниэльсон в подкате ударил ему в колено, и рефери после просмотра повтора решил показать красную карточку шведу. Украинский футболист игру продолжить не смог, вместо него вышел Виктор Цыганков.

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявил, что Беседин больше не сыграет на Евро 2020.

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