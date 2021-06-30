 

Российские ученые разработали защиту системы обмена информации с самолетами

30.06.2021, 14:24, Новости дня
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Современные самолеты по время полетов постоянно обмениваются информацией с землей. Но передаваемые данные необходимо защищать, говорят эксперты.

Любые внешние вмешательства или сбои приводят к ошибкам, которые могут очень дорого стоить. Российские специалисты создали надежную систему защиты передачи таких данных. В результате значительно повышена надежность работы систем.

Отметим, что дело касается как безопасности полетов, так и контроля технического состояния воздушных бортов. Кроме прочего, можно правильно планировать ремонтные работы и профилактическое обслуживание самолетов любых классов, уточняют эксперты. Это улучшит уровень сервиса и удешевит сами полеты.



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