Российские ученые разработали защиту системы обмена информации с самолетами

Современные самолеты по время полетов постоянно обмениваются информацией с землей. Но передаваемые данные необходимо защищать, говорят эксперты.

Любые внешние вмешательства или сбои приводят к ошибкам, которые могут очень дорого стоить. Российские специалисты создали надежную систему защиты передачи таких данных. В результате значительно повышена надежность работы систем.

Отметим, что дело касается как безопасности полетов, так и контроля технического состояния воздушных бортов. Кроме прочего, можно правильно планировать ремонтные работы и профилактическое обслуживание самолетов любых классов, уточняют эксперты. Это улучшит уровень сервиса и удешевит сами полеты.