 

Появились новые сведения о Тунгусском метеорите

30.06.2021, 14:24, Новости дня
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Данная катастрофа произошла над Восточной Сибирью 113 лет назад. Однако до сих пор ученые не разгадали тайну Тунгусского метеорита. Немногочисленные свидетели тогда рассказывали, что видели в небе огромный светящийся шар, который был ярче Солнца. А еще они слышали гром, несравненно сильнее грозового.

Вот уже более столетия ученые всего мира спорят о том, что же тогда взорвалось в небе над рекой Тугнуска? Насколько велика была сила взрыва, если в радиусе сорока километров повалились деревья? Да это же сравнимо только с атомной бомбой!

Российские ученые на основе полученных данных выдвинули предположение, что взрыв произошел на высоте до восьми километров. А телом, которое вторглось в земную атмосферу, был, скорее всего, огромный кусок льда диаметром до 90 метров. Вот почему невозможно найти следов самого метеорита. Он просто растаял или испарился.



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