 

Сергей Соседов считает переоцененным творчество Аллы Пугачевой

30.06.2021, 14:22, Разное
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Музыкальный эксперт Сергей Соседов известен своим критическим отношением к творчеству Аллы Пугачевой. По его мнению, песни Примадонны слишком переоценены, из-за чего она сама уверовала в собственную гениальность.
Известный музыкальный эксперт Сергей Соседов давно пользуется авторитетом коллег благодаря своей эрудированности и знаниям отечественного шоу-бизнеса и его закулисья. Долгое время он восхищался творчеством и хваткой Аллы Пугачевой, называя ее самой выдающейся артисткой страны. Несмотря на уверенность в целесообразность ухода Аллы Борисовны со сцены, песни артистки, исполненные нею в начале карьеры критик считал образцом хорошего вкуса и правильного выбора репертуара. Однако в последних своих высказываниях Соседов резко поменял свое мнение о Примадонне.

Теперь эксперт заявляет, что и раннее творчество звезды, так горячее любимое им, тоже отнюдь не было эталоном высокого искусства. Более того, Сергей Соседов в одном из последних интервью признал, что не считает песни Пугачевой времен ее молодости чем-то выдающимся. Со слов критика, Примадонна никогда не была особо одаренным артистом и большая доля славы и успеха ей досталась, как некий «аванс».
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Изображение взято с: youtube.com
Песни некогда обожаемой артистки Соседов назвал слишком переоцененными. Его также возмущает тот факт, что контекст многих шлягеров Аллы Борисовны позиционирует ее, как некую жертву. Однако на деле Примадонны живет в очень хороших условиях и обеспечена всем необходимым. Как пишет «Глобалмск», Сергей Соседов уверен, что певицу разбаловали вниманием, из-за чего она поверила в собственную гениальность, которой на самом деле нет.

Источник: globalmsk.ru



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