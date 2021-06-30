Алла Довлатова извинилась перед МакSим за случайно раскрытый секрет

В одном из интервью Алла Довлатова пояснила об инциденте с певицей МакSим, который произошел примерно год назад. Радиоведущая считает, что допустила грубую ошибку, раскрыв личный секрет артистки.

Алла Довлатова привлекла внимание общественности, заявив, что певица пропала. Она пыталась с ней связаться, но не получилось. Оказалось, что на тот момент МакSим была в больнице и не хотела, чтобы поклонники об этом знали. Радиоведущая убеждена, что именно из-за нее СМИ узнали о том, что у Марины Максимовой проблемы со здоровьем. Она понимает, что артистка и ее семья не хотели бы, чтобы в прессе появились статьи о ее состоянии.

Радиоведущая принесла искренние извинения МакSим, но певица так и не смогла забыть об этом конфликте. Впоследствии она отказывалась от интервью Алле Довлатовой. Кроме этого, из-за данной ситуации у журналистки ухудшились отношения и с представителями знаменитости.

Как пишет издание «Глобалмск», почти две недели назад Марина Максимова вновь попала в больницу. У нее диагностировали 40%-ное поражение легких. Тесты на коронавирус отрицательные, поэтому врачи склоняются к тому, что у певицы вирусная пневмония. Вскоре ситуация ухудшилась и было принято решение о вводе МакSим в состояние медикаментозного сна. Сейчас ее состояние оценивают как крайне тяжелое.