Скандалы: Малышева познается в беде

Глава фонда «Призвание» исключила своего бывшего друга Бориса Шпигеля из спонсоров премии лучшим врачам РФ

Благотворительный фонд «Призвание» Елены Малышевой, который вместе с Первым каналом проводит премию лучшим врачам РФ, исключил из числа спонсоров на своём сайте компанию «Биотэк» Бориса Шпигеля. Ранее от экс-сенатора, арестованного в марте 2021 года, шли основные взносы в некоммерческую организацию (НКО) телеведущей, он финансировал проект с начала 2000-х. За прошлый год фонд – организатор премии задекларировал рекордную выручку в 27,5 млн рублей и чистую прибыль почти в 6 млн рублей.

Смена спонсора у частно-государственной вечеринки

Церемония вручения «Призвания» проходит в Москве ежегодно в преддверии Дня медработника в Театре российской армии. В экспертный совет премии входят главные специалисты Минздрава РФ, ведущие врачи страны, нередко поздравляет лауреатов министр здравоохранения, иногда премьер-министр.

Присутствуют и деятели фармбизнеса, ведь такая неформальная встреча, по сути, одно из лоббистских мероприятий. Например, на кадрах видеотрансляции премии 2021 года видно, что фармбизнесмен и ближайший партнёр Малышевой, гражданин США Дмитрий Щиглик сидел на соседнем ряду с главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Из интервью Щиглика следует, что он привык напрямую общаться с сотрудниками Минздрава. У него есть бизнес с родственниками чиновников.

На прошедшей 17 июня 20-й церемонии в масках в зале почти никого не было – Малышева заявляла, что 97 процентов зрителей вакцинированы или имеют антитела.

Победителям в ряде номинаций выделяют по 1 млн рублей – они идут напрямую из федерального бюджета, поэтому соорганизатором мероприятия значится Минздрав РФ. На «Призвание» скидываются и фармкомпании.

«Октагон» заметил, что с сайта премии недавно пропал главный спонсор мероприятия в последние годы – «Биотэк» Бориса Шпигеля. Предприятие входит в тройку фармлидеров в сегменте госзакупок, в 2020 году на «Призвании» компания удостоилась диплома «За многолетний вклад в поддержку достижений российской медицины», а в финале торжества Малышева от имени профессионального медицинского сообщества выразила благодарность лично Борису Шпигелю.

Шпигель был близок к уголовному преследованию ещё в 2016 году в связи с коррупционной активностью его израильского партнёра Teva. А в марте 2021 года его арестовали по делу о взятках пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву часами, автомобилем Mercedes и деньгами – 31 млн рублей.

Кстати, в 2003–2013 годах Шпигель был сенатором от Пензенской области, с тех пор «Биотэк» оформлен на его супругу Евгению Шпигель. Она также находится под стражей.

Шпигель выступал одним из первых и основных спонсоров «Призвания», подтвердили «Октагону» в фонде. Исполнительный директор фонда Надежда Клейменова отметила, что с просьбой о финансовой помощи НКО в текущем году к компании «Биотэк» не обращалась именно из-за ареста Шпигеля:

– От сотрудничества с компанией «Биотэк» мы не отказывались. В прошлом году она нас выручила – спонсоров найти было очень трудно и во многом премия состоялась благодаря ей. Ничего, кроме хорошего, мы о Шпигеле сказать не можем. Он помогал нам финансировать первые конкурсы «Призвания». В этом году по известным причинам мы к нему не обращались. А «Фармстандарт» работает с нами пять-семь лет.

Прошлым летом Малышева рекламировала в вечернем шоу «Док-ток» экспресс-тесты Biozek Medical на антитела к коронавирусной инфекции, их выпускает холдинг Шпигелей. Тогда же журналисты телеканала «Россия 24» даже сняли сюжет о поставках этой продукции как раз в Пензенскую область.

Необычный коммерческо-благотворительный фонд

Из базы «Контур.Фокус» следует, что НКО под руководством ведущей телепрограммы «Жить здорово!», образованное в 2001 году, имеет ежегодный доход в 15–27 млн рублей (отчёты в базах есть лишь за 2014–2020 годы).

Это краткие балансы и отчёты о прибыли и убытках, а не отчёты о деятельности НКО. Руководство НКО ни разу не сдавало отчётность в Минюст с тех пор, как для таких организаций появилась обязанность документально отражать взносы и пожертвования.

– Санкции за непредоставление отчётности бывают трёх видов: предупреждение, штраф от 3 до 5 тысяч рублей, исключение НКО из ЕГРЮЛ. Иски об этом подаёт Минюст, и, как показывает судебная практика, суды почти всегда поддерживают позицию министерства. Однако в абсолютном большинстве случаев такая мера применяется к НКО со значительными объёмами иностранного финансирования либо к тем, кто активен в политическом поле, – пояснила управляющий партнёр Topline Наталья Ненашева.

По её словам, отдельным НКО достаточно отправить сообщение о продолжении деятельности в Минюст. Для этого должны быть выполнены три условия: отсутствие иностранного финансирования, отсутствие иностранцев среди учредителей, участников, членов юрлица, а объём поступлений должен составлять не более 3 млн рублей в год. Организация Малышевой в данную категорию не входит.

Как видно из отчётности, по итогам года средства зачастую остаются на счетах НКО, также Малышева лично могла получить значительную часть бюджета как руководитель юрлица.

В России такие фонды не вправе тратить на административно-управленческий персонал более 20 процентов денег, расходуемых организацией за финансовый год. Но это ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих непосредственно в реализации благотворительных программ, указали «Октагону» в RosCo Consulting & audit. Остальные же средства должны пойти на цели, обозначенные в уставе НКО. Исходя из ограничения, заработки Малышевой могут быть совершенно разнообразными, так как многое зависит от масштабов деятельности фонда, его пожертвований и расходов, отметил гендиректор «Эфикс-Груп» Муртуз Сулейманов.

Что ещё связывает Щиглика, Шпигеля и Малышеву

Как видно из текущего списка спонсоров «Призвания», в нём есть две коммерческие организации Елены Малышевой, которые благодаря переводам в благотворительный фонд могли снизить свою налогооблагаемую базу. Речь об «Уай Ви Эм Корпорэйшн» (рекламное агентство YVM Corporation), ООО «Здоровье инфо» (портал Zdorovieinfo.ru); также в предыдущие годы в списке спонсоров фигурировало ООО «Диета Елены Малышевой». Общая выручка этих фирм за 2020 год – 552 млн рублей, чистая прибыль – 85,9 млн рублей.

Последний проект принадлежит поровну Елене Малышевой и 69-летнему Дмитрию Щиглику. Они также вместе владеют ООО «Есть здорово» (бренд «Здоровая еда Елены Малышевой») и ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» (выручка 2020 года – 314,4 млн, чистая прибыль – 5,2 млн). Их партнёр в медцентре – Гульнара Фаррахова, жена депутата Госдумы и экс-замминистра здравоохранения РФ Айрата Фаррахова. До 2019 года она также выступала гендиректором центра и руководила АНО «Образовательный центр Елены Малышевой».

Владелец сети клиник «К+31» Щиглик эмигрировал из СССР в 1980-х годах и сейчас живёт на три страны – США, Израиль и Россию. Входит в руководство Всемирной сионистской организации. Он в своё время был экспертом Госдепартамента США, выступал вице-президентом Всемирного форума русскоязычного еврейства – в этой организации был замом Бориса Шпигеля и поддерживал его назначение президентом в 2007 году. Щиглик упоминал и о деловом сотрудничестве со Шпигелем.

Елену Малышеву тоже многое связывает с США – в 2020 году у телеведущей и её сыновей (работают и живут в Штатах) нашли элитную недвижимость в Нью-Йорке общей стоимостью более 10 млн долларов.

Теледоктор постоянно попадает в скандалы. В мае 2021 года, отвечая в Instagram на комментарий пенсионерки о невозможности правильно питаться из-за скромных размеров пенсии, Малышева привела в пример жителей блокадного Ленинграда. А в марте в эфире программы «Жить здорово!» она заявила, что повсеместное ношение масок не защищает от COVID-19.

В этом отношении «Призвание» помогает Малышевой держать свой авторитет на плаву. Но изнанка премии тоже обрастает скандалами. Спонсор «Призвания» 2014–2015 годов – фармкомпания «Промомед» – тоже недавно оказался в эпицентре коррупционного скандала. В июне 2021 года суд отправил гражданина США российского происхождения Джина Спектора в тюрьму на четыре года по делу о взятке турпутёвками помощнице бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой в 2015–2016 годах.

Александр Колесников, Тарас Подрез