 

Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья

30.06.2021, 14:16, Разное
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Президент России Владимир Путин во время общение с гражданами в формате прямой линии 30 июня заявил о необходимости отмены налога с продажи квартиры в том случае, когда люди решили купить новое жилье в течение года. Глава государства обратил внимание, что из-за высоких цен на рынке недвижимости россияне при купле-продаже теряли “достаточно приличные” деньги. Об этом сообщает ТАСС.

“Если люди в течение пяти лет продают квартиру, а потом покупают другую, они платили НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги, можно было бы делать хотя бы первичный взнос [по ипотеке]. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать у людей, продающих квартиру, этот налог”, – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее глава государства заявил на Съезде партии “Единая Россия”
о необходимости освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья, если они в течение года направят сохраненные средства на покупку новой квартиры или дома.

Отметим, что согласно российскому налоговому законодательству, разница между стоимостью покупки и продажи недвижимости облагается НДФЛ в размере 13%, если между сделками прошло менее пяти лет. В зависимости от ситуации установлен минимальный срок владения недвижимостью. Если жилье получено в наследство, в подарок от члена семьи или близкого родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением или после приватизации, то срок сокращается до трех лет. Аналогичное условие действует для тех, кто продает единственное жилье. В остальных случаях без уплаты НДФЛ можно продать квартиру или дом только через пять лет после покупки. Меж тем, региональные власти могут по своему усмотрению определять эти нормы.



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