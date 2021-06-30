 

Чешский линкор «Ян Жижка» взял курс на Керченский пролив

30.06.2021, 14:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Командующий Черноморским флотом Чехии вице-адмирал Якуб Крыховяк заявил, что крупнейший чешский линейный корабль «Ян Жижка» взял курс на Керченский пролив.

Проход судна согласован с властями Украины. Сопровождать линкор будут корабли поддержки: корвет «Фельдкурат Отто Кац» и эсминец «Адмирал Йозеф Швейк».

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова выразила озабоченность попытками чешской стороны подтвердить статус недружественной державы. В случае, если «Ян Жижка» приблизится слишком близко к территориальным водам России, в воздух будет поднят истребительная авиация и произведёт бомбометание по курсу движения судна. Если же это не убедит экипаж «Яна Жижки» свернуть с курса, судно будет потоплено. В ответ чешское морское командование заявило, что один залп линкора может потопить не только российский, но и белорусский черноморский флоты.

– Если русские попытаются остановить наш корабль, это будет грубым нарушением международного права. Мы объявим им войну и арестуем дачи российских депутатов в пригородах Праги. Вот тогда-то русские узнают, что такое «Ян Жижка». Наши европейские союзники полностью поддерживают право чешских судов проходить там, где захотят. В случае враждебного поведения России Швейцария, Сан-Марино, Австрия и Словакия отправят на подмогу нашему линкору свои эскадры, – сказал Якуб Крыховяк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / Прах Валентины Легкоступовой выкинули на помойку

08.04 / Искусственный интеллект рассказал, когда люди станут жить дольше

21.08 / Мнение: Я обожаю…

28.10 / Роспотребнадзор ввел новые ограничения и объявил всеобщий масочный режим: Главные вопросы

18.05 / Гренландия становится темнее и теплее из-за того, что снежный покров со временем меняет форму

14.01 / Алла Пугачева поразила своей стройностью на фото

20.10 / Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения

19.08 / Ксения Собчак отреагировала на слухи о своём романе с Артемием Лебедевым

10.04 / Политолог Марков: Зеленский скоро станет самым ненавидимым политиком Украины

27.10 / Неизвестные похитили из столовой Госдумы 43 пачки лапши «Роллтон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика