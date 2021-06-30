Чешский линкор «Ян Жижка» взял курс на Керченский пролив

Командующий Черноморским флотом Чехии вице-адмирал Якуб Крыховяк заявил, что крупнейший чешский линейный корабль «Ян Жижка» взял курс на Керченский пролив.

Проход судна согласован с властями Украины. Сопровождать линкор будут корабли поддержки: корвет «Фельдкурат Отто Кац» и эсминец «Адмирал Йозеф Швейк».

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова выразила озабоченность попытками чешской стороны подтвердить статус недружественной державы. В случае, если «Ян Жижка» приблизится слишком близко к территориальным водам России, в воздух будет поднят истребительная авиация и произведёт бомбометание по курсу движения судна. Если же это не убедит экипаж «Яна Жижки» свернуть с курса, судно будет потоплено. В ответ чешское морское командование заявило, что один залп линкора может потопить не только российский, но и белорусский черноморский флоты.

– Если русские попытаются остановить наш корабль, это будет грубым нарушением международного права. Мы объявим им войну и арестуем дачи российских депутатов в пригородах Праги. Вот тогда-то русские узнают, что такое «Ян Жижка». Наши европейские союзники полностью поддерживают право чешских судов проходить там, где захотят. В случае враждебного поведения России Швейцария, Сан-Марино, Австрия и Словакия отправят на подмогу нашему линкору свои эскадры, – сказал Якуб Крыховяк.

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