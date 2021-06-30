Маска макияжу не помеха: минеральная косметика – хит этого лета

Несколько лет на минеральную косметику был самый настоящий бум, и она пользовалась огромной популярностью. Декоративную минеральную косметику применяли для нанесения макияжа, который совершенно не вредит коже. Такой макияж можно делать даже под маску, и косметика совершенно не будет вызывать никакого раздражения.

Что собой представляет минеральная косметика

Это средства для выполнения макияжа, которые состоят преимущественно из минералов. Такая косметика имеет множество преимуществ, а также отлично подходит для людей с чувствительными кожными покровами, склонными к воспалению.

Какую минеральную косметику стоит использовать

Наиболее часто в продаже можно встретить пудру. Она имеет очень хорошую текстуру, ложится на кожу ровным слоем, не вызывает раздражения и аллергии.

Также большой популярностью пользуются минеральные тени. Они могут быть рассыпчатые или прессованные. Второй вариант может быть обычным или запеченным. Тени могут быть блестящими или сильно пигментированными.

Чем минеральная пудра отличается от обычной

Несмотря на то что минеральная пудра выглядит точно так же, как и обычная, однако их состав значительно различается. Состав более натуральный и щадящий. Что же касается маскировки недостатков кожи, то минеральная косметика практически ничем не отличается от обычной. Эти средства используются в качестве финишного покрытия для закрепления макияжа на коже.

Можно выбрать оттенок пудры в зависимости от того, нужно осветлить кожу или же, наоборот, придать легкий оттенок загара, что особенно актуально летом. Матирующие средства предназначены для женщин с жирным или проблемным кожным покровом, склонным к образованию прыщей. Обычно они содержат в своем составе оксид цинка, который оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.

Еще одним компонентом некоторых минеральных косметических средств является диоксид титана, который подходит для максимального покрытия, то есть предназначен для нанесения на кожу, склонную к повышенной пигментации или покраснению.

Если хочется осветлить кожные покровы, то стоит выбирать минеральную косметику со слюдой в виде микроскопических блестящих частичек, отражающих свет. Минеральные пигменты также обеспечивают защиту от вредного ультрафиолета. Однако летом дополнительно стоит наносить солнцезащитный крем под макияж.

Как правильно наносить минеральную косметику

Сухие пудру и консилер стоит наносить полирующими движениями при помощи плотной кисточки. Таким образом, покрытие ляжет более ровным плотным слоем.

Если нужен более прозрачный слой, то потребуется кисть средней плотности. Нужно совершать круговые полирующие движения.

Так как такая косметика сухая, нужно помочь ей закрепиться на кожных покровах, именно поэтому, ее нужно тщательно втирать кистью. Для более лучшего покрытия можно нанести пудру в два слоя. Можно дополнительно добавить праймер, чтобы облегчить процесс выполнения макияжа.

Если кожные покровы очень чувствительные, то стоит выбирать косметику без оксид-хлорида в составе. Чаще всего именно этот компонент вызывает негативную реакцию.