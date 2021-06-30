Мрак у ворот

Сегодня президентом Российской академии образования выберут экс-министра Ольгу Васильеву. Академики открыто протестуют, боясь воцарения мракобесия в науке.

Диссертация Мединского. Практическое применение

Апокриф гласит, что во время раздиссертачивания доктора белгородских наук именно министру науки и образования якобы было дано — напрямую от первого лица — прямое и недвусмысленное указание спасти диплом «историка». Так это или нет, мы не знаем. Скорее всего, это легенда.

Мотивы отказать в лишении диссертации Мединского у тогдашней министерши Ольги Васильевой могли быть и личными — нелюбовь к Диссернету, выступившим инициатором этого процесса. Например, перед началом пресс-конференции «Вестей» 2016 г. она при свидетелях примерно так высказывалась о профессоре Гельфанде: этот, как его зовут, который сидит на Президиуме ВАК и вечно лезет в диссертации по чужим специальностям, какое он имеет право судить там, где судить могут только специалисты?

Ольга Васильева. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Про специалистов. «Историк» Васильева в свое время в интервью Павлу Котляру не стеснялась советовать

«отложить в сторону» и не публиковать факт, который «не служит интересам России».

Напомним, что суть диссертации Мединского может быть сведена к одной фразе: «что невыгодно (правительству) РФ — то ложь, а что выгодно — то правда». Поэтому публичная поддержка Васильевой диссертации Мединского даже после того, как его рекомендовал лишить ученой степени экспертный совет ВАК, вполне созвучна ее пониманию природы научной истины.

Об обращении Васильевой с историческими фактами по-медински пишет и член Российской академии образования Игорь Смирнов в «Учительской газете».

Из его разбора можно предположить, что, давая интервью ведущим пропагандистам, Васильева умудрилась что-нибудь «отложить в сторону» практически в каждой фразе. Обвинила председателя Гособразования СССР Геннадия Ягодина, по сути, в том, что по заокеанским указаниям он начал разрушать образование в СССР; продемонстрировала, что она не отличает начальное от среднего профессионального образования; преуменьшила вклад Сороса в спасение русского образования в 140 раз; ложно обвинила его же в управлении реформой (которая уже свершилась к моменту появления Сороса в России). А где не поступилась фактами — продемонстрировала свое пренебрежение к конституционно защищаемым ценностям российского законодательства: обругала «автономизацию», «свободу и плюрализм», пояснила о своей нетерпимости к «толерантности».

Ольга Васильева и Владимир Мединский. Фото: РИА Новости

Министр затемнения

Может быть, источниковед она так себе, а вот чиновник — хороший?

В бытность Васильевой на хозяйстве в Министерство ходили лоббисты диссертационных фабрик как к себе домой, и руками подчиненных Васильевой вносились правки, которые были призваны сделать коррупционеров от науки неприкосновенными.

Глубокий профессионализм отличал работу Васильевой на должности министра науки и высшего образования до разделения министерств в 2018 году. Ее главной заслугой стало выпиливание из ВАК «этого самого, который постоянно лезет в чужие диссертации», а вместе с ним — значительного числа высокоцитируемых ученых из довольно проблемной социо-гуманитарной сессии ВАК.

Если до Васильевой все члены ВАК имели право ходить на заседания всех сессий, так что иногда единственным голосом разума и здравого смысла на социо-гуманитарной сессии ВАК оказывались математики и биологи, то Васильева провернула «расчленение ВАК», которое по сути и по форме нарушало действовавшие на тот момент нормативные акты. После этого ВАК перестала быть местом для дискуссий.

За расчленением ВАК последовало и расчленение Минобрнауки. Васильева возглавила его «школьную» часть, именованную «Министерство просвещения».

После своей отставки в начале 2020 года Васильеву сделали председателем попечительского совета (попсовета, как иронизировали педагоги) Российской академии образования (РАО) с жалованьем в полмиллиона рублей. И как сделали!

В марте 2020 года появились указы о создании попечительского совета РАО и о назначении Васильевой на должность его председателя. К летнему общему собранию РАО предложены поправки в устав, которыми прописывались управленческие функции попечительского совета и его право вмешиваться в работу академии. Скандальная редакция устава была принята 118 голосами, против проголосовали 26 членов РАО.

К концу 2020 года Правительство утвердило устав. 20 академиков обращались с жалобой к помощнику президента РФ Андрею Фурсенко, но тщетно.

Часть академиков РАО попробовала протестовать в прессе — статьи с критикой захвата РАО и «внедрения» Васильевой, писали члены Александр Асмолов и Игорь Смирнов.

Александр Асмолов в связи с появлением в ВАК «православных комиссаров» заявил в «Учительской газете»:

ЦИТАТА. ЧЛЕН РАО АЛЕКСАНДР АСМОЛОВ

«Учитывая ценностные установки председателя наблюдательного совета, могу прогнозировать для российского образования полный переход в архаику, в далекое прошлое. Идеологически он будет либо в мягком варианте по старой формуле графа Уварова «Самодержавие, православие, народность», в жестком варианте — это мой прогноз — совет будет проводить в жизнь теократические установки. Тем самым какие-либо инновации, креативность — это все будет восприниматься этим политбюро как ересь»

Александр Асмолов. Фото: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

В мае 2021 года Васильеву избрали полным членом РАО, минуя ранее бывшую необходимой степень членкора. Это тоже было предусмотрено поправками в устав — в полные академики можно выбирать человека с улицы, не требуя, чтобы он сначала был избран членом-корреспондентом. Ну, впрочем, в этом году в РАО выбрали и, например, г-жу Ефремову с диссертацией, которая мне и не только представляется весьма сомнительной, — и ничего, утерлись все.

И в итоге бывшую министершу Ольгу Васильеву внесли к избранию в качестве безальтернативного кандидата в президенты РАО. Голосование назначено на 30 июня.

Что такое РАО?

РАО возникла в 1943 году как Академия педагогических наук РСФСР. Пережив ряд преобразований, она остается одной из «государственных академий», наряду с РАН, Российской академией архитектурных и строительных наук, Российской академией художеств.

Ранее Российской академии образования были подведомственны профильные институты. Теперь они подчиняются непосредственно Минпросу. Некоторые из институтов РАО были замечены в множественной фабрикации фальшивых диссертаций, и многие имеют склонность принимать на работу лиц с липовыми научными работами, как следует из графика ниже.

Ни один из этих институтов не провел работы над ошибками — не проводил внутреннего расследования с тем, чтобы выяснить, каким образом защита десятков диссертаций с плагиатом стала возможна.

Случайно ли, что находившиеся под крылом РАО институты фабриковали псевдодиссертации и не понесли за это ответственности?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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