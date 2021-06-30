 

Принцесса Евгения поделилась кадрами с прогулки в лондонском парке с сыном

30.06.2021, 13:44, Разное
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Instagram-блог принцессы Евгении не похож на официальный аккаунт королевской хроники. Все потому, что, сохранив титул, герцогиня Йоркская отказалась от королевских обязанностей и причитающейся за них зарплаты, что дает ей право жить и вести социальные сети не по протоколу. В том числе она чаще других своих родственников делится фотографиями из семейного архива, когда захочет. Например, во время прогулки по Грин-парку, куда внучка Елизаветы II отправилась, чтобы показать малышу деревянные статуи слонов:

Этим летом в Грин-парк прибыло гигантское стадо из более чем 100 слонов, чтобы поделиться своей историей @coexistence с Лондоном. Как покровитель @elephantfamily, я рада разделить с вами это путешествие. В стаде The Tea Timers живет замечательный слоненок по имени Ассам. Августу и мне было так приятно познакомиться с ним, – подписала серию фото Евгения.

принцесса Евгения с сыном Августом

Принцесса Евгения покровительствует некоммерческой организации Elephant Family, основная цель которой – защита азиатских слонов от вымирания, поскольку за последние пятьдесят лет их популяция сократилась вдвое, а территория обитания уменьшилась на 90%. Elephant Family совместно с фондом The Real Elephant Collective организовала шестинедельную выставку в лондонских парках, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. После того, как принцесса Евгения устроила в Грин-парке импровизированную фотосессию, акцию точно заметят миллионы людей. Также на снимках можно, хоть и с трудом, но разглядеть лицо Августа.

На прогулку Евгения надела асимметричное темное платье с цветочным принтом, в котором появлялась на публике в 2018 году на благовторительной акции, и белые кроссовки. Августа одели в ромпер (комбинезон с шортами), носочки и голубую шляпу.

Напомним, осенью прошлого года принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото детских пинеток с подписью: “Мы с Джеком так взволнованы по поводу начала 2021 года”, а немного позже Букингемский дворец объявил, что внучка королевы Елизаветы, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее супруг впервые станут родителями. 8 февраля вечером принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.



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