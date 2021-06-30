«Я лично возьму топор и приеду в вашу администрацию» – Путин пообещал убрать новогоднюю ель в селе в Красноярском крае

Житель села Новопятницкое в Красноярском крае обратился в ходе прямой линии к Президенту России Владимиру Путину и попросил убрать с территории населённого пункта новогоднюю ель, которая до сих пор установлена на центральной площади.

– Владимир Владимирович, у нас уже полгода ёлку в селе не убирают! Пожалуйста, помогите её убрать, июль на носу, а у нас всё ёлка.

– Ну что ж… ситуация действительно сложная. Но решаемая. Я лично возьму топор и приеду в вашу администрацию. Слышали там меня? Я завтра возьму топор и прилечу в вашу администрацию, чтобы у вас там ничего больше не выросло!

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