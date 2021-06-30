Украинские министры пришли на заседание в майках сборной по футболу

Члены украинского правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем явились на заседание в футболках формы сборной по футболу.

«Украина в одной четвертой Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю. Благодарен ребятам, тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду», – сказал Шмыгаль на заседании, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время, и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме.

Шмыгаль одел футболку с номером семь, под ним играет Андрей Ярмоленко.

Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.

Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.