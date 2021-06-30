В Ростовской области опровергли сообщения о введении налога на скот

Руководство Ростовской области не выносило на обсуждение введение налога на скот, сообщили в пресс-службе губернатора региона Василия Голубева.

«У нас эта тема нигде не обсуждалась – ни на уровне губернатора, ни на уровне регионального правительства, это только слухи», – пояснили ТАСС в пресс-службе.

В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительница области Раиса Пудеян задала вопрос о возможности введения налога на скот. Глава государства ответил, что никто не намерен вводить такой налог.

«Мы держим козочек для себя – молоко, творог, сметана, даже сливочное масло свое, мясо свое. Сын приходит и говорит, что введут налог на скот, люди говорят, сарафанное радио, а я переживаю. Поэтому я задала вопрос», – позже отметила Пудеян.