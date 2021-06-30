 

Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей

30.06.2021, 13:34, Новости дня
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Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.

«Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского.  

Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.

«Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин.  В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет.

При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее.



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